Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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06.05.2026 03:49:17
SIA delays roll-out of new first, business class seats on A350 fleet to 2027
Industry-wide supply chain issues and seat certification delays push back the launch, according to SIAWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Class Ltd
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10.01.26
|Are UK class actions a swizz? (Financial Times)