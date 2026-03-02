FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
|
02.03.2026 02:35:28
SIA drops 6% after flight cancellations following US-Israel strikes on Iran; Sats down 5.6%
26 SIA and Scoot flights between Feb 28 and Mar 7 were cancelled after the US and Israel launched strikes on IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
