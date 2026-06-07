SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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07.06.2026 11:26:20

SIA Engineering, France’s Safran in US$118 million JV for aircraft engine maintenance in Singapore

The two will establish a full-fledged shop for maintenance of CFM Leap aircraft enginesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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