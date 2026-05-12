Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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12.05.2026 10:43:58
SIA Engineering expects ‘moderate’ impact from Middle East war - for now
Base maintenance demand is ‘still strong’, with the group getting more enquiries about slot availabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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