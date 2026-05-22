BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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22.05.2026 03:04:08
SIA Engineering opens base maintenance facility in Subang; sees ‘strong potential’ in Malaysian aerospace sector
The two-hangar facility will supplement hangars in Singapore and the Philippines to support MRO worksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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