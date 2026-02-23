23.02.2026 10:39:08

SIA Engineering Q3 Net Profit Rises; Revenue Up 8.7%

(RTTNews) - SIA Engineering (O3H.F) recorded third quarter net profit of S$41.9 million, compared to S$38.2 million, prior year. Basic earnings per share in the third quarter was 3.74 cents compared to 3.42 cents. Operating profit was S$6.0 million compared to S$4.7 million, last year. The net asset value per share as of 31 December 2025 was 152.6 cents.

For the quarter ended 31 December 2025, Group revenue increased 8.7% year-on-year to S$353.1 million.

Shares of SIA Engineering were trading at S$3.55, an increase of 1.43%.

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
