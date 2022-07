SIA Engineering reports 11.7 per cent fall in profit after tax for Q1 FY2022-23

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Business Times"

MAINBOARD-LISTED SIA Engineering reported a 11.7 per cent fall or S$1.7 million in Q1 FY2022-23 ended Jun 30 profit after tax to S$12.8 million Excluding government wage support Q1 FY2022-23 profit after tax would fall to S$4.2 million. (*see amendment note)