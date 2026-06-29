Air China Aktie

Air China für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DNWD / ISIN: CN000A0DNWD6

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29.06.2026 10:47:19

SIA inks joint venture pact with Air China to enhance route coordination, revenue sharing

The carriers will also ‘deepen cooperation’ between their KrisFlyer and PhoenixMiles frequent flyer programmesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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