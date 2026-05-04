Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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04.05.2026 04:12:01
SIA to use Starlink for in-flight WiFi from 2027 on Airbus A350, A380
The upgrade is set to be completed by 2029 across its A380s and some A350sWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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