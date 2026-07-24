Siam Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Siam Cement präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,61 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 14,45 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Siam Cement mit einem Umsatz von insgesamt 136,24 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,68 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 9,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at