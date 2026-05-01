Siam Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Siam Cement hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,19 THB, nach 0,920 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 123,33 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 124,39 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at