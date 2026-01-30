30.01.2026 06:31:29

Siam Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siam Cement gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,08 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,430 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,41 Prozent auf 126,06 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Siam Cement 130,51 Milliarden THB umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,73 THB beziffert. Im Vorjahr waren 5,28 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Siam Cement mit einem Umsatz von insgesamt 496,93 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 511,17 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -2,79 Prozent verringert.

