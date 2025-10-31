|
31.10.2025
Siam Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siam Cement veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Siam Cement vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,56 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 THB je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 121,79 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128,20 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
