Siam Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siam Cement veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 SGD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Siam Cement mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Milliarden SGD erwirtschaftet worden waren, um 0,78 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,470 SGD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,200 SGD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,75 Milliarden SGD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,36 Milliarden SGD in den Büchern standen.

