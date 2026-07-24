Siam Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siam Cement hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,18 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at