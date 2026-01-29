Siam Cement PCL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Siam Cement PCL hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,08 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,430 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 126,06 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130,51 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 2,070 THB erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 131,52 Milliarden THB belaufen hatte.

Siam Cement PCL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,73 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,28 THB je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 496,93 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Siam Cement PCL 511,17 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,32 THB und einem Umsatz von 512,69 Milliarden THB für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at