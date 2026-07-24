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24.07.2026 06:31:29
Siam Cement PCL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Siam Cement PCL hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,61 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,45 THB je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 136,24 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siam Cement PCL einen Umsatz von 124,68 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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