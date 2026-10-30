Siam Cement PCL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siam Cement PCL stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,99 THB, nach -0,560 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122,67 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,79 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at