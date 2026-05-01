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01.05.2026 06:31:29
Siam Cement PCL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Siam Cement PCL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,19 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,920 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Siam Cement PCL im vergangenen Quartal 123,33 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siam Cement PCL 124,39 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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