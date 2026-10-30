Siam Cement präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siam Cement hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 SGD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,43 Prozent zurück. Hier wurden 4,72 Milliarden SGD gegenüber 4,84 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at