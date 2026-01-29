29.01.2026 06:31:29

Siam Cement präsentierte Quartalsergebnisse

Siam Cement hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -3,08 THB. Ein Jahr zuvor waren -0,430 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,41 Prozent auf 126,06 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 130,51 Milliarden THB gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,73 THB beziffert. Im Vorjahr waren 5,28 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Siam Cement mit einem Umsatz von insgesamt 496,93 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 511,17 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -2,79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

