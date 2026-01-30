|
30.01.2026 06:31:29
Siam Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Siam Cement präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siam Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,360 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Siam Cement 0,150 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahr hat Siam Cement im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,11 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.