Siam Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Siam Cement gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,61 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siam Cement ein EPS von 14,45 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 136,24 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 124,68 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at