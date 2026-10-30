Siam Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Siam Cement hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,99 THB gegenüber -0,560 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122,67 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siam Cement einen Umsatz von 121,79 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at