Siam Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Siam Cement veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Siam Cement 3,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,77 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at