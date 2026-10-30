Siam Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Siam Cement stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,99 THB gegenüber -0,560 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Siam Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122,67 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121,79 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at