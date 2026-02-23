Siam City Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Siam City Cement hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,60 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,21 Prozent auf 13,44 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,03 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,72 THB. Im Vorjahr hatte Siam City Cement 18,08 THB je Aktie erwirtschaftet.

Siam City Cement hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 54,20 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 43,79 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

