Siam City Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Siam City Cement hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 THB. Im Vorjahresviertel waren 3,22 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,55 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,71 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at