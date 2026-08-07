Siam City Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Siam City Cement hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,20 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siam City Cement 3,22 THB je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siam City Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,55 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 13,71 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at