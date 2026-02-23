Siam City Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Siam City Cement veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,03 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siam City Cement noch ein Gewinn pro Aktie von 8,60 THB in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 13,44 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siam City Cement 14,03 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,72 THB. Im Vorjahr hatte Siam City Cement 18,08 THB je Aktie erwirtschaftet.

Siam City Cement hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 54,20 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 43,79 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at