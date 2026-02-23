Siam City Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siam City Cement präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,60 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,44 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,03 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,72 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 18,08 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 54,20 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,79 Milliarden THB in den Büchern standen.

