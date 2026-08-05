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05.08.2026 06:31:29
Siam Global House präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Siam Global House hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 250,8 Millionen USD gegenüber 247,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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