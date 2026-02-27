Siamgas and Petrochemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Siamgas and Petrochemicals hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,53 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,20 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Umsatzseite hat Siamgas and Petrochemicals im vergangenen Geschäftsjahr 73,72 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siamgas and Petrochemicals 84,15 Milliarden THB umsetzen können.

