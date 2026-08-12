Siamgas and Petrochemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Siamgas and Petrochemicals hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,41 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 THB je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siamgas and Petrochemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,54 Milliarden THB im Vergleich zu 16,62 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at