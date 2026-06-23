Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
23.06.2026 09:29:55
SIA’s ‘dim sum’ bond: What is it and will it impact investors?
Benchmark-sized dim sum bonds are typically at least one billion yuan (S$190.1 million)Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!