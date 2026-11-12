Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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12.11.2026 11:24:11
SIA’s carrying value of its Air India investment down a further S$335 million
The decline accounts for Singapore Airlines’ share of losses from the Indian carrier, based on the equity methodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Air Holdings Limited Registered Shs
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