Sicagen India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sicagen India hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 INR, nach 1,00 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Sicagen India 2,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,57 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 4,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 9,73 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,92 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at