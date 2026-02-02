Sicagen India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sicagen India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,25 INR gegenüber 1,06 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,64 Milliarden INR gegenüber 2,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at