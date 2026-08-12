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12.08.2026 06:31:29
Sicagen India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sicagen India gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sicagen India 2,86 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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