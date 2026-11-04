Sicagen India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sicagen India hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,28 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at