Sical Logistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sical Logistics äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Sical Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,38 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,67 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Sical Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 898,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 17,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at