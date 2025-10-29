SICC A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SICC A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SICC A ein EPS von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 318,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 369,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at