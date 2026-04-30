SICC A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SICC A hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

SICC A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at