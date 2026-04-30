|
30.04.2026 06:31:29
SICC A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SICC A hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
SICC A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!