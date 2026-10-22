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22.10.2026 06:31:29
SICC A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SICC A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SICC A ein EPS von -0,020 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 102,89 Prozent auf 645,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 318,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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