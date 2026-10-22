SICC legte Quartalsergebnis vor

SICC hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SICC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 115,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 95,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 44,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at