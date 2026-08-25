SICC a Aktie
ISIN: CNE100005RH3
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25.08.2026 20:37:53
SICC Posts Revenue Growth, But China’s SiC Industry Continues To Grapple With Price Pressure
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|SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
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