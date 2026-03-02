SICC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SICC hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat SICC 49,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 67,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 203,78 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 245,61 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at