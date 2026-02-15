KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
15.02.2026 18:11:00
Sicherheit durch KI: Bruce Schneier warnt vor Monopolen und fordert Regulierung
Der renommierte Kryptologe Bruce Schneier sieht in KI das Potenzial, Software sicherer zu machen, warnt aber vor Monopolen. Er fordert eine starke Regulierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
