Sicherheits- und Rüstungsexporte: Industrie fordert Rechtssicherheit

Der aktuelle Entwurf des Sicherheitsexportgesetzes soll Sicherheits- und Rüstungsexporte erleichtern. Allerdings müssten dazu noch Schwachstellen ausgemerzt und Rechtssicherheit für alle Beteiligten - Unternehmen, Beamte und Politiker - geschaffen werden, sagte Peter Koren, stellvertretender Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), im Gespräch mit der APA. Schließlich böten die Investitionspläne im europäischen Rüstungsbereich große Chancen.

Das österreichische Bundesheer plant im Aufbauplan 2032+ Investitionen in Höhe von rund 20 Mrd. Euro, merkte Koren an. Deutschland wiederum will 500 Mrd. Euro investieren, während sich die EU die "Defence Readiness Initiative" als zentralen Bestandteil der europäischen Verteidigungspolitik rund 800 Mrd. Euro kosten lässt. Für die heimische Industrie würden sich daraus genügend Chancen ergeben, allerdings müssten dazu auch die Rahmenbedingungen passen.

Vier Ministerien eingebunden

Die IV sieht das Sicherheitsexportgesetz als eine notwendige Reform des Außenwirtschaftsgesetzes. Zwar sieht es Verfahrensvereinfachungen und eine stärkere Digitalisierung vor, allerdings bleiben nach Ansicht der IV wesentliche Punkte ungeklärt. Dazu zählt etwa, dass beim Exportkontrollsystem mehrere Ministerien - das Innen-, das Außen-, das Verteidigungs- und das Wirtschaftsministerium - zuständig sind. Daher bedürfe es einer Vereinheitlichung des Kriegsmaterial- und Außenwirtschaftsrechts sowie einer zentralen Exportkontrollbehörde als Ansprechpartner für die Unternehmen.

Das geplante Sicherheitsexportgesetz betrifft nicht nur klassische Waffenproduzenten, sondern auch Zulieferer, Elektronikunternehmen, Maschinenbauer, Spezialstahlproduzenten oder etwa Softwareunternehmen. Oft handelt es sich dabei um sogenannte Dual-use-Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.

Keine Fristen

Der Entwurf enthält nationale Sonderregelungen, die über die europäischen Vorgaben hinausgehen. Das sogenannte "Gold Plating" des Gesetzes führt, so Koren, zu mehr Bürokratie, einem höheren Verwaltungsaufwand und weiteren Wettbewerbsnachteilen für die heimische Industrie. Ein weiterer Knackpunkt: Es sind auch weiterhin keine verbindlichen Entscheidungsfristen vorgesehen. Hier plädiert Koren für eine Genehmigungsfiktion: Wird nicht fristgerecht entschieden, gilt der Antrag als bewilligt.

Koren verweist auf einen Auftrag aus Tunesien, den Steyr Arms im Vorjahr verloren hat. Um sich an einer Ausschreibung des tunesischen Innenministeriums beteiligen zu können, sollte das Unternehmen drei Sturmgewehre und ein Trainingsgerät liefern. Der Exportantrag wurde 2024 gestellt. Innen-, Außen- und Verteidigungsministerium waren damit befasst. Bis März 2025 gab es keine Antwort. Die Tunesier, seit 1978 mit dem Sturmgewehr StG77 von Steyr ausgerüstet und damit sehr zufrieden, erteilten Steyr Arms zwei Nachfristen. Aber dem Unternehmen gelang es trotz mehrerer Urgenzen nicht, die Exportbewilligung zu erhalten. Steyr Arms verlor dadurch einen Auftrag über 8.000 Sturmgewehre im Gesamtwert von 9,5 Mio. Euro sowie Folgeaufträge für Ersatzteile von bis zu 25 Mio. Euro.

Aktuelle Kompetenzverteilung

Die lange Verfahrensdauer ist auf die derzeitige Kompetenzverteilung zurückzuführen: Für das Kriegsmaterialgesetz und die Kriegsmaterialverordnung ist das Innenministerium verantwortlich - im Einvernehmen mit dem Außenministerium und nach Rücksprache mit dem Verteidigungsministerium. Genehmigungen nach dem Außenwirtschaftsgesetz und den entsprechenden Verordnungen - künftig dem Sicherheitsexportgesetz mit den Verordnungen - erteilt wiederum das Wirtschaftsministerium, das auch für die Einhaltung von Sanktionen und Embargos zuständig ist.

Kritisch beurteilt die Industriellenvereinigung auch die Rechtsunsicherheit rund um den Paragrafen 320 des Strafgesetzbuches, bei dem es um die verbotene Unterstützung von Parteien eines Konfliktes oder eines Krieges geht. Der Paragraf sei zu unklar formuliert und zu weit gefasst, sagte Koren. Viele Unternehmen aber auch Banken wüssten nicht mehr, wo strafrechtliche Risiken beginnen, so der stellvertretende Generalsekretär. Bereits die Lieferung einzelner Komponenten, die auch militärisch genützt werden können, könne zu Rechtsunsicherheit führen.

"Saubere" Industriekooperationen

Das Sicherheitsexportgesetz müsse auch den rechtlichen Rahmen für Industriekooperationen beinhalten. Mit der sauberen Abwicklung der Kooperationen sollen die Fehler bei früheren Gegengeschäften für Rüstungsaufträge vermieden werden. In der Taskforce Security & Defence Industry haben entsprechende Unternehmen Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, aber fallweise auch Experten von Ministerien, der Europäischen Kommission, der FFG und der WKÖ eingebunden. "Wobei immer ein Compliance-Anwalt dabei war", sagte Koren. "Damit ist sichergestellt, dass alles sauber abläuft."

Für Koren gibt es drei Möglichkeiten, wie Österreichs Wirtschaft von Industriekooperationen profitieren kann: Entweder komme es zu direkten Lieferbeziehungen oder es werde eine Produktion oder ein Prüfstand errichtet. Die dritte Variante wären Forschungsaufträge, die in Österreich vergeben werden. Die jüngste Beschaffung des Bundesheeres, zwölf Leonardo-Jets um rund 1,5 Mrd. Euro, sorgt für Industriekooperationen in Höhe von 400 Mio. Euro, gab Koren zu bedenken.

fel/ivn

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