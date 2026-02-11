11.02.2026 13:52:00

Sicherheitsexportgesetz soll Verteidigungsgüterexporte erleichtern

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0164 vom 11.02.2026 muss es im letzten Absatz richtig heißen: ...allein im Wirtschaftsministerium Rüstungsexporte von zwei bis fünf Mrd. Euro genehmigt. (nicht: rund 2,5 Mrd.) ---------------------------------------------------------------------

Mit dem neuen Sicherheitsexportgesetz sollen künftig Exporte von sogenannten Dual-Use-Gütern bzw. Verteidigungsgütern, die nicht ausschließlich militärischen Zwecken dienen, erleichtert werden. Die Regierung will mit der am Mittwoch nach dem Ministerrat angekündigten Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes Genehmigungs- und Kontrollverfahren mittels digitaler Prozesse um eine Arbeitswoche beschleunigen, Routineexporte vereinfachen und die Kompetenz in einem Ministerium bündeln.

Um Verteidigungsgüter ins Ausland ausführen zu dürfen, soll für die erste Antragsstellung zukünftig ein formloses Schreiben und eine Identifizierung mittels "ID Austria" ausreichend sein. Bisher mussten Unternehmen dafür in einem langwierigen Verfahren einen Hauptverantwortlichen ernennen. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) kündigte in diesem Zusammenhang auch die Einrichtung eines "E-Exportportals" an.

Ministerielle Zuständigkeit offen

Erleichterungen geben soll es vor allem für Routineexporte von österreichischen Rüstungsherstellern ins Ausland. Wenn ein Unternehmen regelmäßig dieselben Güter an denselben ausländischen Abnehmer liefert, sollen einzelne Genehmigungsverfahren durch eine Sammelmeldung pro Jahr mit Basisinformationen ersetzt werden. Werden entsprechende Güter zu Demonstrationszwecken, etwa im Rahmen von Messeausstellungen, ins Ausland transportiert, sollen Genehmigungspflichten vollständig entfallen. Verlängert werden sollen laut dem SPÖ-Staatssekretär im Innenministerium, Jörg Leichtfried, allerdings Aufbewahrungsfristen für Exportdokumente im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Terrorismusbekämpfung.

Anstatt mehrere Verfahren in unterschiedlichen Ministerien durchlaufen zu müssen, sollen Exporteure von einer "One-Stop"-Regelung profitieren, wie Deregulierungs- und Entbürokratisierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) ankündigte. Welches Ministerium für Exportgenehmigungen zuständig sein wird, sei aber noch Inhalt von Gesprächen auf Regierungsebene. Es handle sich jedenfalls um den Bereich der "Außenwirtschaft", meinte Schellhorn dazu. Auch die Novelle des Kriegsmaterialgesetzes sei noch in Ausarbeitung.

Erste Industriestrategie-Maßnahme

Mit den angekündigten Gesetzesnovellen geht die Regierung die Umsetzung der im Jänner präsentierten Industriestrategie an. Pröll zufolge arbeiten in der Dual-Use-Branche in Österreich rund 30.000 Beschäftigte - Zulieferer eingerechnet, die jährlich 3,3 Mrd. Euro erwirtschaften. Jährlich werden allein im Wirtschaftsministerium Rüstungsexporte von zwei bis fünf Mrd. Euro genehmigt.

fsch/jog/rst/hel

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen